Жителя Тувы обвиняют в смерти беременной сожительницы из-за ревности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве произошло жуткое преступление: мужчина убил свою сожительницу, которая находилась на 32-й неделе беременности. Уголовное дело с уже собранной доказательной базой направлено в суд. За совершение этого преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненного лишения свободы.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, 13 июля 2020 года около 22 часов во дворе частного дома в селе Чаа-Холь между сожителями вспыхнула ссора. Причиной стала ревность. Обиженная женщина начала высказывать своему сожителю претензии, он пришел в ярость и избил ее. Затем, цитируем официальный релиз, «вооружившись твердым тупым предметом, умышленно нанес не менее двух ударов по голове потерпевшей, которая от полученных телесных повреждений скончалась в этот же день».