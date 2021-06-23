Погода в Красноярске на 24 июня 2021: ожидается потепление до +22 градусов и солнце Фото: ИВАНОВА Диана

Так, по данным гидрометцентра, в четверг в Красноярске ожидается небольшое потепление. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов. Синоптики обещают облачность с прояснениями и без осадков. При этом ветра практически не будет. Максимальные порывы – до 1 метра в секунду.

Ночью температура опустится до +11 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны осадки. Ветер полность стихнет – до штиля. Атмосферное давление в течение дня около 729-731 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды на 24 июня практически не отличается от гидрометцентра. С самого утра будет около +19, а днем ожидается до +22 градусов и без осадков, а ветер около 1-2 метров в секунду. Весь день будет сухо и солнечно.

Ночь также будет теплой, но дождливой – до +15 градусов. Сильного ветра не будет. Порывы составят около 1-2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 735-741 мм рт.ст.