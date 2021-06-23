ВТБ будет начислять повышенный процент по счету при переводе пенсии на карту банка

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ВТБ ежемесячно будет начислять повышенный процент на остаток по текущему счету клиентам старшего поколения, которые начали получать пенсию на карту «Мир» ВТБ с 1 июня.

Повышенная доходность по текущему счету доступна для граждан, которые начали получать пенсию на карту ВТБ или перевели ее из другого банка и получили первое пенсионное зачисление начиная с 1 июня 2021 года. Доход выплачивается ежемесячно и начисляется на ежедневный остаток по счету на сумму не более 100 тыс. рублей.

Кроме повышенной доходности по текущему счету, клиентам, которые начали получать пенсионные выплаты на карту ВТБ с 1 июня и позже, будет зачисляться кешбэк при карточных транзакциях в самых востребованных категориях - за оплату услуг ЖКХ и за покупки в аптеках - в размере до 10% от суммы платежа. Для этого к Мультикарте, на которую начисляется пенсия, нужно бесплатно подключить одну из бонусных опций. Срок действия предложения ограничен.

В банке отмечают, что старшее поколение принимает активное участие в экономической жизни страны и рационально пользуется своими накоплениями. Для удобства пенсионеров ВТБ разрабатывает специальные комплексные продукты и развивает цифровые сервисы. Для получения повышенной доходности даже не требуется открывать вклад или накопительный счет – достаточно просто получать пенсию на карту. Теперь оформить зачисление пенсии на карту банка можно дистанционно – в интернет-банке ВТБ Онлайн.