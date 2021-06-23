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Общество23 июня 2021 12:40

Специалисты Богучанской ГЭС завершили испытания резервных трансформаторов

Они помогут сократить сроки ремонтных работ, если будут повреждены основные трансформаторы станции
Полина КУЗНЕЦОВА
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Наличие резервных трансформаторов повысит надежность системы снабжения электроэнергией потребителей Красноярского края. Фото предоставлено компанией

Наличие резервных трансформаторов повысит надежность системы снабжения электроэнергией потребителей Красноярского края. Фото предоставлено компанией

Сотрудники Богучанской ГЭС и представители компании-изготовителя ООО «Силовые машины-Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» завершили работы по монтажу и испытаниям новых резервных трансформаторов двух типов.

Тяжеловесные и крупногабаритные устройства доставили на станцию в 2020 году. А в первом полугодии 2021 года специалисты завершили сборку на монтажной площадке машинного зала Богучанской ГЭС двух блочных силовых трансформаторов и автотрансформатора.

Резервные трансформаторы позволят значительно сократить сроки проведения ремонтно-восстановительных работ в случае повреждения основных трансформаторов станции, а также повысить надежность системы снабжения электроэнергией потребителей Красноярского края.

После завершения серии испытаний трансформаторы переместили на специально подготовленную площадку между причалом тяжеловесных грузов и зданием служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС. В случае необходимости они готовы к использованию в любой момент.

Всего на станцию за прошедшие годы были поставлены 9 блочных силовых трансформаторов разных марок, 6 автотрансформаторов и 4 трансформатора собственных нужд. Все оборудование изготовлено с учетом климатических особенностей региона, обеспечивающих надежную работу при низких температурах.