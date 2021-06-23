Специалисты Богучанской ГЭС завершили испытания резервных трансформаторов

Наличие резервных трансформаторов повысит надежность системы снабжения электроэнергией потребителей Красноярского края. Фото предоставлено компанией

Сотрудники Богучанской ГЭС и представители компании-изготовителя ООО «Силовые машины-Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» завершили работы по монтажу и испытаниям новых резервных трансформаторов двух типов.

Тяжеловесные и крупногабаритные устройства доставили на станцию в 2020 году. А в первом полугодии 2021 года специалисты завершили сборку на монтажной площадке машинного зала Богучанской ГЭС двух блочных силовых трансформаторов и автотрансформатора.

Резервные трансформаторы позволят значительно сократить сроки проведения ремонтно-восстановительных работ в случае повреждения основных трансформаторов станции, а также повысить надежность системы снабжения электроэнергией потребителей Красноярского края.

После завершения серии испытаний трансформаторы переместили на специально подготовленную площадку между причалом тяжеловесных грузов и зданием служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС. В случае необходимости они готовы к использованию в любой момент.

Всего на станцию за прошедшие годы были поставлены 9 блочных силовых трансформаторов разных марок, 6 автотрансформаторов и 4 трансформатора собственных нужд. Все оборудование изготовлено с учетом климатических особенностей региона, обеспечивающих надежную работу при низких температурах.