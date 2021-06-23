В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 159 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Красноярском крае продолжает наступать. Так, по данным, опершатаба, в регионе за сутки заразились еще 159 человек. Общее число заболевших на 23 июня 2021 года оно составляет 76 189.

За сутки вылечились от коронавируса еще 100 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 69 591 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 8 человек. Общей сложности от болезни скончались 3895 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 17 377 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 498 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 977. Проведено тестов на коронавирус всего 2 853 721, из них за последние сутки 8 863, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.