Мэр Красноярска Сергей Еремин поставил первую прививку от коронавируса

Фото: мэрия Красноярска

Сергей Еремин поставил первый компонент вакцины Спутник V. Градоначальник пояснил, что для него – это, в первую очередь, не забота о себе, а ответственность перед жителями города:

Фото: мэрия Красноярска

- Для меня это не только забота о себе, а ответственность перед вами, перед коллегами, перед своими родными. Вы видите, что ситуация с коронавирусом осложняется, вирусные «пули» всё чаще задевают тех, кто рядом. Не хочется повторения того, что было. Выход один – коллективный иммунитет, который можно приобрести за счёт вакцинирования, - рассказал глава Красноярска.

Напомним, что Сергей Еремин уже переболел коронавирусом. О том, что мэр заразился, стало известно 20 октября. На больничном градоначальник провел около двух недель.

- Поставить прививку врачи рекомендуют даже тем, у кого ещё есть антитела и тем, кто переболел коронавирусом более 6 месяцев назад. Берегите себя и своих близких, - добавили в пресс-службе городской администрации.

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