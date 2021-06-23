В Красноярске геймер-убийца семьи на Щорса решил обжаловать пожизненное заключение Фото: Мария ЛЕНЦ

История Ивана Ежова еще не закончена. Как сообщает «ТВК», печально известный убийца семьи на Щорса решил обжаловать свой приговор. Подавать апелляцию будут в 5-й апелляционный суд Новосибирска.

Сообщается, что у Ивана Ежова нет ограничений на знакомство с материалами дела. Сейчас его адвокат готовит документы для обжалования. Сколько на это уйдет времени – неизвестно.

Напомним, что весной 2020 года на улице Щорса прямо в квартире обнаружили тела трех человек: женщины, ее дочери и пожилого мужчины. Оказалось, что семью убил сосед. Он пересмотрел жестоких сцен в видеоиграх и решил воплотить их в жизни. Постучался в дверь, затем ворвался в квартиру и убил всех, кто находился внутри.

Свою вину Ежов так и не признал. Это, однако, не спасло его от сурового приговора суда. Ему назначили наказание в виде пожизненного заключения, а также взыскание 2 миллионов рублей в пользу потерпевшей стороны.

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