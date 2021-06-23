Жителя Абакана с 25-ю судимостями поймали на вождении в нетрезвом виде Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии 22 июня задержали 32-летнего жителя Абакана за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Мужчина катался по городу до тех пор, пока его не остановили дорожные полицейские. Им показалось, что водитель пьян, но пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.

Полицейские отправили его на дознание. Выяснилось, что ранее владельца Тойоты уже судили за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения и назначили 9 месяцев колонии условно с лишением прав на 2 года 10 месяцев.

- В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Также мужчина привлечён к административной ответственности по ст.12.6 КоАП РФ - он не был пристёгнут ремнём безопасности, - сообщает пресс-служба МВД по Хакасии.

Также оказалось, что нарушитель уже имеет 25 судимостей за кражи и угоны автомобилей.

Автомобиль помещен на штрафстоянку.