Компания En+ Group открывает пункты вакцинации на своих энергетических предприятиях

На энергетических предприятиях компании уже успешно привиты более 7 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

En+ Group проводит прививочную кампанию против коронавирусной инфекции. На энергетических предприятиях компании открываются внебольничные пункты вакцинации. Сделать прививку сотрудники могут добровольно в кабинетах, открытых на территории предприятий с соблюдением всех рекомендаций министерства здравоохранения РФ. Ампулы с вакциной доставляются ведущими региональными медицинскими учреждениями по ранее достигнутым договоренностям с En+ Group. Прививки делают российскими вакцинами «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» в зависимости от их наличия в медучреждениях.

Желание пройти вакцинацию выразили более 9 тысяч сотрудников всех энергетических предприятий компании. На сегодняшний день успешно привиты более 7 тысяч человек, а переболело коронавирусом около 4800.

Также En+ Group запустила программу оказания консультационных услуг по вопросам диагностики и лечения коронавируса и «горячую линию» по оказанию помощи. Сервисы доступны в круглосуточном режиме, как для сотрудников группы, так и для членов их семей.

- Компания понимает сложность текущей эпидемиологической ситуации и предпринимает все необходимые меры для обеспечения максимальной защиты сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов. На предприятиях проводится дополнительная дезинфекция, а медицинские и фельдшерские кабинеты работают в режиме особой готовности. С самого начала пандемии мы стремимся использовать все возможности для предотвращения распространения вируса, - отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по персоналу En+ Group.

С марта 2020 года компанией En+ Group закупались средства индивидуальной защиты и медикаменты для собственных предприятий и для медицинских учреждений в регионах присутствия. Кроме того, для медучреждений компания регулярно закупает медицинскую технику, аппараты ИВЛ и машины скорой помощи. Общие инвестиции En+ на медицинскую помощь в 2020 году составили около 6 млрд рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах присутствия. Отметим, инициировал строительство больниц в небольших городах в Сибири и на Урале промышленник и меценат Олег Дерипаска.

- Для нас это очень важный шаг. Конечно, мы не могли остаться в стороне в такой ситуации, - подчеркнул Олег Дерипаска. – И надо понимать, что чуда не будет, пандемия не исчезнет с первой или второй волной. В лучшем случае это будет продолжаться до мая 2023 года. Только тогда мы сможем, что называется, взять пандемию под контроль.