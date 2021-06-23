В Красноярске из-за дождя подготовлена вся откачивающая спецтехника Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске вновь затяжной дождь. На улицах вновь образовались лужи, но мэрия подготовилась к очередному этапу борьбы с осадками. Еще ночью была выведена вся откачивающая техника в места традиционного подтопления. Кроме того, отрабатываются заявки, поступающие из службы 005.

Рабочие бригады не только откачивают воду, но и чистят ливневку, открывают люки и колодцы, чтобы вода сливалась быстрее.

В мэрии отмечают, что большая часть заявок касается именно затоплений дорог, подземных пешеходных переходов, тротуаров, подвалов в частном секторе. Все заявки горожан отрабатываются.

- Заявки на откачку воды с городских территорий можно оставлять в диспетчерской службе 005. Они будут исполняться в порядке очередности. Также о подтоплениях можно писать в социальных сетях, отмечая аккаунты городской или районной администрации. Если подтопления происходят во дворе, нужно также обращаться в свою управляющую компанию, - добавили в пресс-службе администрации.