Уровень воды в красноярском Енисее за сутки снизился почти на 45 сантиметров Фото: Мария ЛЕНЦ

На 7 часов утра 23 июня 2021 года уровень воды в Енисее составляет 374,5 сантиметра. Так образом, он опустился ниже критического уровня. За сутки уровень воды снизился на 44,6 сантиметров, сообщает мэрия Красноярска.

Сброс воды на Красноярской ГЭС также уменьшился, сейчас он составляет 5 880 кубометров в секунду. Специалисты ГО, ЧС и ПБ, а также ЕДДС продолжают мониторинг паводковой ситуации в краевом центре.

Список подтопленных территорий и участков, находящихся в зоне риска можно посмотреть, пройдя по ссылке.

- Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления, - добавили в городской администрации.