В Красноярске на месяц ограничили дорожное движение возле «Кванта»
Фото: Мария ЛЕНЦ
22 июня СГК начала ремонт очередного трубопровода. На этот раз специалисты приводят в порядок коммуникации в центре города. Так, с 22 июня ограничено движение у перекрестка улиц Ленина и Дзержинского – рядом со школой №10 и ТК «Квант».
Ограничения будут действовать один месяц – до 24 июля 2021 года. Энергетики перекроют:
Фото: карта СГК
- две из четырех полос на Ленина, вдоль нечетной стороны, между домами №119 и №121;
- съезды с нечетной стороны улицы Ленина на Дзержинского.
- У пересечения улиц Ленина и Дзержинского СГК обновит 80 метров квартальной тепловой сети. Трубопровод, который задействован в теплоснабжении центральной части Красноярска, отработал уже больше 35 лет и нуждается в замене, - передают в пресс-службе СГК.
Добавим, что 18 июня был закончен ремонт на участке теплосетей по Ленина – у стадиона «Локомотив».
Узнать более подробную информацию о перекрытиях из-за проведения ремонтных работ можно здесь.