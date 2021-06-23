В Красноярске на месяц ограничили дорожное движение возле «Кванта» Фото: Мария ЛЕНЦ

22 июня СГК начала ремонт очередного трубопровода. На этот раз специалисты приводят в порядок коммуникации в центре города. Так, с 22 июня ограничено движение у перекрестка улиц Ленина и Дзержинского – рядом со школой №10 и ТК «Квант».

Ограничения будут действовать один месяц – до 24 июля 2021 года. Энергетики перекроют:

Фото: карта СГК

- две из четырех полос на Ленина, вдоль нечетной стороны, между домами №119 и №121;

- съезды с нечетной стороны улицы Ленина на Дзержинского.

- У пересечения улиц Ленина и Дзержинского СГК обновит 80 метров квартальной тепловой сети. Трубопровод, который задействован в теплоснабжении центральной части Красноярска, отработал уже больше 35 лет и нуждается в замене, - передают в пресс-службе СГК.

Добавим, что 18 июня был закончен ремонт на участке теплосетей по Ленина – у стадиона «Локомотив».

Узнать более подробную информацию о перекрытиях из-за проведения ремонтных работ можно здесь.