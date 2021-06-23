Есть телефон с камерой позвонить? Юная жительница Абакана отобрала дорогой смартфон у девочки-подростка Фото: Антон НИКИТИН

Как сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии, ночью 22 июня в Абакане 21-летняя девушка заметила двух девочек, гуляющих по городу. Он остановила подружек и попросила у одной из них телефон, предлог был простым и до боли знакомым старшему поколению – «просто позвонить».

Девочка подчинилась и вручила свой гаджет злоумышленнице. Та предсказуемо забрала телефон и начала уходить, а на мольбы подростка вернуть смартфон, ответила угрозами побоев. В итоге молодая абаканка ушла, оставив школьницу ни с чем. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Однако девочка обратилась к правоохранителям, и вскоре девушку поймали. О том, получилось ли вернуть телефон владелице, не сообщается.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.