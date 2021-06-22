Могут ли в Красноярском крае ввести обязательную вакцинацию, обсудили в правительстве Фото: Мария ЛЕНЦ

В стране все чаще и настойчивее говорят о введении обязательной вакцинации в связи с третьей волной коронавируса. Это может коснуться и Красноярского края. «Вопрос об обязательном режиме вакцинации для определенных групп населения обсуждается минздравом края с руководством Роспотребнадзора. Об этом сегодня рассказал на заседании правительства региона замминистра здравоохранения Михаил Родиков» - сообщает телеграмм-канал Gornovosti.

Однако что означает понятие «обязательная вакцинация», можно ли назвать ее принудительной и для каких групп населения, пока не конкретизируется. Наверняка должна быть разработана такая схема мотивации, при которой жители края сами захотят сделать себе прививку от коронавируса.

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Третья волна коронавируса наступила, как и предрекали специалисты. Суточный прирост заболевших растет. Утром 18 июня общее количество заразившихся COVID-19 (с начала пандемии) составило 69 011 человек, а за сутки прирост составил 134. Тогда как 15 июня было 122 случая заражения, а в первых числах июня показатели варьировались от 93 до 96 случаев (подробнее).