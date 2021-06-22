Погода в Красноярске на 23 июня 2021: похолодание до +9 градусов и дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, по данным гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается похолодание. Днем столбик термометра поднимется лишь до +19 градусов. Синоптики обещают облачность без прояснений и небольшой дождь. При этом будет довольно ветрено – до 2-5 метров в секунду.

Ночью температура опустится до +9 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны осадки. Ветер ощутимо стихнет – практически до штиля. Атмосферное давление в течение дня около 735 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды на 23 июня практически не отличается от гидрометцентра. С самого утра будет около +14, а днем ожидается до +17 градусов и без осадков, а ветер около 2-4 метров в секунду. Весь день будет идти дождь, ожидается облачность и без прояснений.

Ночь также будет теплой и дождливой – до +9 градусов. Сильного ветра не будет. Порывы составят около 1-2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 739-743 мм рт.ст.