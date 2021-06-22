ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества

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ВТБ запускает страхование карт и счетов клиентов от мошеннических списаний. Новая услуга распространяется на все клиентские счета и карты, в том числе в других банках России. В результате ВТБ значительно увеличил безопасность и защищенность клиентов.

Большинство тарифов программы включает в страховое покрытие хищение денег с помощью методов социальной инженерии - если мошенники обманом выманили у клиента данные карты или логин/пароль от личного кабинета по телефону, в SMS, мессенджерах или чатах. Покрывает страховка и утрату ПИН-кода, копирование данных карты и кражу полученных в банкомате наличных.

Программа компенсирует похищенные деньги, если застрахованный перевел их злоумышленникам через поддельный сайт, или если мошенники получили доступ к его интернет-банку, в том числе с помощью вредоносного ПО. Также страховка защищает средства клиента в случаях, когда мошенники сняли наличные с его счета в POS-терминале или в офисе банка, предъявив поддельные документы.

На первом этапе подключиться к программе можно во всех отделениях ВТБ, до конца июня страховка станет доступна в ВТБ Онлайн. Пролонгация полиса осуществляется в формате подписки. Программа реализуется в партнерстве со страховой компанией «СОГАЗ».

Клиентам ВТБ доступны для оформления три страховых тарифа: «Базовый» (максимальная страховая сумма – до 100 тыс. рублей), «Оптимальный» (до 300 тыс. рублей) и «Максимальный» (до 600 тыс. рублей). Подробные условия программы размещены на сайте банка.