В Красноярске на одном из рынков устроили разборки со стрельбой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Южном рынке группа мужчин устроила разборки. Они бегали по территории, кричали, в ход шли палки, были слышны выстрелы. Очевидцы разместили видео в социальных сетях. Причины конфликта в пресс-службе полиции не уточняют – они еще устанавливаются. Но напомним, что подобное здесь происходит не впервые. Например, в начале февраля что-то не поделили между собой работники двух рынков – «Южного» и «Луча». Там также фиксировали стрельбу.

В пресс-службе краевой полиции прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в настоящее время на причастность к нынешним событиям уже проверены 6 человек. Обстоятельства выясняются. При обыске у одного из возможных участников конфликта изъяты охотничье ружье, травматический пистолет, а также патроны. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.