Красноярскэнергосбыт предлагает дачникам и отпускникам сэкономить при оплате электроэнергии

С наступлением дачного сезона и поры отпусков Красноярскэнергосбыт (входит в Группу РусГидро) напоминает о об удобных онлайн-сервисах, которые помогут сэкономить время и деньги при оплате электроэнергии.

В длительном отъезде доступа к бумажным платежкам не будет, поэтому энергетики рекомендуют подключить электронную квитанцию и получать ее на e-mail или в личный кабинет клиента. Электронная квитанция приходит раньше бумажной и никогда не потеряется. С ней удобно контролировать расходы и оплачивать электроэнергию онлайн из любого места мира. Кстати, получать электронные квитанции можно за своих близких, например, пожилых родственников, и тем самым избавить их от лишних забот и затрат. Подписаться на электронную квитанцию можно в личном кабинете клиента, через интернет-приемную или сервис «Видеозвонок» на сайте krsk-sbit.ru или позвонив в контактный центр компании по телефону 8-800-700-24-57.

Главный помощник дачников и отдыхающих – мобильное приложение Красноярскэнергосбыта. Приложение позволяет быстро оплатить электроэнергию и другие коммунальные услуги, передать показания счетчика и, при необходимости, решить любой вопрос с компанией через сообщения или обратный звонок от консультанта, который можно заказать на удобное время. Через приложение можно подписаться на электронную квитанцию и отказаться от рассылки бумажной платежки.

Обращаем внимание, что даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии в городской квартире, необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета. Иначе сумма к оплате все равно будет выставлена: при отсутствии показаний или документов, подтверждающих отсутствие жильцов, начисление производится по среднемесячному потреблению за предыдущие 6 месяцев.

Показания приборов учета принимаются с 1 по 25 число каждого месяца. Оптимальный срок передачи показаний 20 – 25 числа. Счета за электроэнергию необходимо оплачивать включительно до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Передача показаний доступна:

- в «Личном кабинете» или мобильном приложении Красноярскэнергосбыта;

- по электронной почте energy@es.krasnoyarsk.ru (Формат: номер лицевого счета*показание)

- по SMS на номер +7-903-767-29-39 (для всех операторов сотовой связи).

- с помощью голосового робота по телефонам: 8 (391) 257-67-07 и 8(800) 700-24-57;

- через чат-бот Красноярскэнергосбыта в Viber

- по телефону 8-800-700-24-57 с 8-00 до 21-00 (кроме выходных и праздничных дней, звонок для абонента – бесплатный).