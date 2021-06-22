УЦН 2.0 в Сибири: мобильная связь и надежный интернет становятся доступнее

В Сибири началось строительство базовых станций в рамках реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Благодаря этому в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек станут доступны мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE)и высокоскоростной беспроводной интернет.

До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Больше всего базовых станций построят в Алтайском крае (42) и Новосибирской области (37). В Красноярском крае их будет 26, в Кемеровской области и Республике Алтай — по 23, в Республике Бурятия появится 20 сооружений, в Омской области — 19, в Иркутской области — 13. Первая в стране базовая станция в рамках проекта УЦН 2.0 заработала в марте 2021 года в деревне Редкое Называевского района Омской области.

Базовые станции планируется подключать преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи. Новой инфраструктуры будет достаточно для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или использования телемедицины.

«УЦН 2.0 стал логичным продолжением проекта по устранению цифрового неравенства. Потому что беспроводной интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что мы даже не думаем о том, что его в какой-то момент может не оказаться. Появление базовых станций в селах и деревнях — это важный шаг к равномерному покрытию оптической инфраструктурой всей территории Сибири, в том числе и самых отдаленных районов», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). В их сферу входит согласование проектного решения, оформление задания для подрядчиков, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.

Справка. «Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Он предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это около 14 тысяч поселков, сел и деревень по всей стране. На 31 марта 2021 года проект УЦН 1.0 реализован на 90% от плана. Первый этап планируется завершить в этом году.По проекту УЦН 2.0 до2030 года мобильная связь должна стать доступна для жителей более чем 24 тысяч населенных пунктов страны.