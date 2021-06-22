В Сосновоборскую больницу доставили новую партию вакцины от коронавируса взамен испорченной ливнем Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжают подсчитывать ущерб и устранять последствия прошедшего в выходные аномального ливня. Когда затопило город и пригород, размыло дороги, сломало деревья, а десятки машин утонули на дорогах, превратившихся в реки.

Серьезное ЧП случилось в Сосновоборске. Здесь непогода испортила оборудование и уничтожила вакцину от COVID-19 в больнице. Вода попала в здание из-за незаконченного ремонта кровли. В результате было уничтожено 1,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, пострадало и оборудование — аппарат флюорографии, рентген и другое.

Стихия – дело непредсказуемое, главное не допустить перебоев в работе учреждения. В краевом Минздраве пояснили, что новые дозы вакцины уже направлены, вакцинация не будет приостановлена.

Что касается крыши, то кровля будет загерметизирована в ближайшее время, - все надеются, уже без происшествий. Пациентов перевели в соседнее крыло, а медицинская помощь будет оказана в обычном порядке, уточнили в ведомстве.