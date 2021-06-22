Красноярский зоопарк «Роев Ручей» показал, как взвесить жирафа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В «Роевом Ручье» ко Всемирному дню жирафа решили рассказать о некоторых интересных процедурах, которые регулярно проходят их питомцы. Так, к примеру, для полноты картины о состоянии и здоровье жирафа, животное взвешивается раз в неделю в обязательном порядке.

Как рассказали в пресс-службе парка, это очень важный процесс. Сначала ветеринарные врачи парка проводят каждый день визуальный осмотр, читают журнал, в котором «хранители» жирафов записывают все, как жирафы питаются, сколько двигаются, какое у них настроение. А затем, в один день приходят и измеряют вес своих питомцев. Сейчас в парке проживают два Южноафриканских жирафа - Фекла и Принцесса.

Для того, чтобы узнать, не начали ли пятнистые красотки терять свои килограммы, Фёклу и Принцессу по очереди заводят на специальную площадку с весами. Ну а как происходит сам процесс взвешивания самых высоких сухопутных животных предлагаем посмотреть на видео.