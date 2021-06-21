Главу онкоцентра могли госпитализировать в реанимацию с коронавирусом

Фото: КГБУЗ КККОД им. А.И. Крыжановского

Стало известно, что главу краевого онкоцентра могли госпитализировать в реанимацию. Возможный диагноз – коронавирусная инфекция Как сообщает ТВК, сейчас Руслан Зуков якобы находится на аппарате ИВЛ. Эту информацию телекомпании подтвердили в нескольких источниках.

В самом онкоцентре подробностей не раскрывают, но сообщают, что их руководитель действительно ушел на больничный еще на прошлой неделе. Сейчас обязанности главврача исполняет заместитель Зукова – Ирина Титова. На работе медицинского учреждения, по заверениям сотрудников онкоцентра, больничный руководителя никак не отразился.

Напомним, что в Красноярском крае зафиксирован серьезный рост заразившихся ковидом. Как говорят специалисты, третьей волне подвержены жители среднего и молодого возраста. В регионе потихоньку открываются законсервированные коронавирусные госпитали. 21 июня было развернуто дополнительно 100 коек в ковидарии на Кутузова.