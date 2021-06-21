В Красноярске возобновил работу ковидный госпиталь на Кутузова

Количество заболевших коронавирусом в крае увеличивается

Ковидный госпиталь на Кутузова вновь начинает принимать пациентов. 21 июня снова начал работу резервный инфекционный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Как сообщают в минздраве, 100 дополнительных койек для пациентов развернуто в 4 корпусе КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4».

Из сотни дополнительных мест 12 оборудовано стационарным кислородом. В госпитале также имеется 64 передвижных кислородных концентратора, 2 аппарата ИВЛ.

Возглавила резервный ковидарий заведующая 5 гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог Маргарита Викторовна Дударева, работавшая в «красной зоне» во время первой и второй волн.

Планируется, что в госпиталь будут переводить на долечивание пациентов с новой коронавирусной инфекцией из базовых инфекционных госпиталей. Первые пациенты уже поступили на лечение.

Отметим, плановая помощь в КГБУЗ «КМКБ №4» не останавливается. Все необходимое пациентам лечение, а также консультативные приемы и платные услуги будут оказываться в оставшихся трех корпусах больницы.