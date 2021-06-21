Во вторник 22 июня 2021 года Красноярск ожидаются дожди и +22 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, по данным гидрометцентра, во вторник в Красноярске ожидается потепление. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов. Синоптики обещают облачность с прояснениями и небольшой дождь ближе к вечеру – никаких штормов, ливней и других катакзлизмов. При этом будет довольно ветрено – до 3-6 метров в секунду.

Ночью температура опустится до +11 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны осадки. Ветер ощутимо стихнет – практически до штиля. Атмосферное давление в течение дня – 732-733 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды на 22 июня практически не отличается от гидрометцентра. С самого утра будет около +20, а днем ожидается до +22 градусов и без осадков, а ветер около 4 метров в секунду. К вечеру начнется дождь, ожидается облачность и без прояснений.

Ночь также будет теплой и дождливой – до +15 градусов. Сильного ветра не будет. Порывы составят около 1-2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 738-741 мм рт.ст.