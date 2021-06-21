В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 147 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Красноярском крае продолжает наступать. Так, по данным, опершатаба, в регионе за сутки заразились еще 147 человек. Общее число заболевших на 21 июня 2021 года оно составляет 75 872.

За сутки вылечились от коронавируса еще 100 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 69 392 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 8 человек. Общей сложности от болезни скончались 3880 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 414 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 406 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 952. Проведено тестов на коронавирус всего 2 843 271, из них за последние сутки 5 142, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.