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Общество21 июня 2021 11:17

Олег Дерипаска поздравил медиков Богучанского госпиталя с профессиональным праздником

Основатель компании РУСАЛ выразил свою благодарность сотрудникам Богучанского Медцентра Помощи и Спасения
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»

Фото: пресс-служба ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»

Сибирский промышленник и общественный деятель отметил самоотверженность врачей, назвав их «героями нашего времени», поблагодарил за профессионализм, за взятую на себя ответственность, пожелал благополучия их семьям и подарил всему коллективу кофемашину. Медперсонал был тронут таким вниманием и очень нужным и своевременным подарком, о котором давно мечтали в медцентре. Чашечка крепкого горячего кофе поможет врачам справляться с напряженной работой.

Традиционно день медицинского работника отмечают на третье воскресенье июня, в этом году праздник выпал на 20 число.