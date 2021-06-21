В Красноярске привлекут к ответственности 80 антимасочников, пойманных за прошлую неделю

Масочный режим в Красноярском крае никто не отменял Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжают активно контролировать соблюдение масочного режима и превентивных мер от коронавируса. Администрация краевого центра ежедневно проводит рейды по общественным местам для выявления нарушителей защитных мер. Как рассказывают в мэрии, только за предыдущую неделю выписаны протоколы почти сотне красноярцев без масок.

Специалисты проинспектировали 478 объектов, из них 375 объектов торговли, 11 предприятий общественного питания и 92 остановочных пункта. На 115 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 300 бесед с горожанами и еще выписали административные протоколы 80 лицам без индивидуальных защитных средств.

Теперь нарушители отправятся в суд. Физическим лицам грозит до 30 000 рулей штрафа, а юридическим – до 300 000. Напомним, что в регионе ежедневно растет количество заболевших ковидом и масочный режим никто не отменял.