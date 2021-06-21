Три красноярских туриста застряли на скале Такмак во время ливня

Фото: ГО и ЧС по Красноярскому краю

Из-за сильного ливня, прошедшего вчера в Красноярском крае, на «Столбах» трое туристов оказались заблокированными на скале Такмак. Две девушки и парень, одолев крутой подъем, не смогли спуститься самостоятельно, пришлось прибегать к помощи специалистов.

Как рассказали в КГКУ «Спасатель», троица дозвонилась на телефон 112 около 7 часов вечера и сообщила, что из-за сильного дождя им нужна помощь в спуске со скалы. Специалисты немедленно отправились спасать скалолазов. Вся операция по вызволению красноярцев с высоты заняла около 2 часов. К 9 вечера туристы благополучно покинули Такмак.

В Агентстве ГО и ЧС по Красноярскому краю рассказали, что вчера это был не единственный случай, когда на «Столбах» потребовалась помощь спасателей. Днем одна из посетительниц национального парка почувствовала острые боли и была доставлена спасателями до улицы Свердловской, где передана родственникам. Через пару часов работники Красноярского поисково-спасательного отряда доставили до улицы Свердловской женщину, которая, любуясь красотами сибирской природы, получила ушиб голеностопа.