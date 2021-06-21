Солисты и педагоги Красноярского театра оперы и балета одержали победу во Всероссийском конкурсе. На фото Анастасия Нигматулина. Фото: театр оперы и балета

Этот конкурс под началом балетмейстера Юрия Григоровича проходит с 2013 года тематическими циклами с шагом в 4 года. В этом году конкурс был посвящен характерному и народно-сценическому танцу. Напомним, что в состязаниях 2020 года красноярские артисты также одержали победу: Елена Свинко и Георгий Болсуновский взяли золото старшей группы.

Георгий Болсуновский забрал первую премию, Матвей Никишаев и Анастасия Нигматулина стали лауреатами второй премии (серебро). Артисты выступали в старшей группе номинации «Характерный танец».

Наталья Матус-Марчук и Демид Зыков. Фото: театр оперы и балета

Конкурсная программа включала три тура: заочный (предоставление видеозаписи) и два очных, каждый из которых включал в свою программу два номера. Артисты обошли конкурентов из театров самых разных городов России, включая столичный.

Но и педагоги не остались без внимания. Художественному руководителю балетной труппы Наталье Матус-Марчук вручили премию «За лучшую хореографию народного танца» (номер «Фурлана»). Ведущий солист балетной труппы Демид Зыков стал обладателем премии педагогам «За успешную подготовку участников конкурса».