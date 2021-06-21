Юных геологов приглашают поучаствовать в олимпиаде

Победителей ждут дипломы и призы, а каждый участник получит персональный сертификат. Фото предоставлено компанией

К участию приглашаются учащихся 3-11 классов, в том числе коллективы геологических кружков и их руководители.

Организаторы олимпиады - Музей геологии Центральной Сибири GEOS совместно с Институтом горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета. Мероприятие проходит при поддержке золотодобывающей компании «Полюс», министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Для участия в геологическом состязании необходимо выполнить исследовательскую работу на тему, связанную с науками о Земле: геология, палеонтология, петрография, гидрогеология, землеведение, почвоведение, география.

Например, можно рассказать о минеральных ресурсах, о геологических памятниках или полезных ископаемых, о природных достопримечательностях, составах почвы, ветровой эрозии, геоэкологических проблемах Красноярского края или района.

Юным геологам предстоит защитить свои проекты. Фото предоставлено компанией

Исследовательский проект может быть выполнен в форме реферата, учебно-исследовательской или научно-исследовательской работы. Также юным геологам предстоит защитить свои проекты.

Возможно участие нескольких конкурсных работ от одного участника при условии предоставления разных исследований.

Победителей наградят дипломами и памятными призами. Также каждый участник заочного тура получит персональный сертификат с указанием названия исследовательской работы.

– Геологическая олимпиада музея GEOS – старейшая в крае. У нее есть свои традиции и постоянные поклонники. Многие из ее участников в дальнейшем нашли свое профессиональное призвание в сферах, связанных с этой обширной наукой о Земле. Приглашаем ребят к участию и с нетерпением ждем интересных работ, – отметила директор музея GEOS Юлия Мансурова.

Для участия в олимпиаде школьникам необходимо отправить заявку до 2 октября 2021 года, готовые работы принимаются до 4 октября 2021 года на электронный адрес: olimp38@mgeos.ru.

Итоги подведут до 26 октября 2021 года. Более подробно узнать о тематике работ, критериях их оценки и других важных моментах можно в положении 38-й геологической олимпиады.