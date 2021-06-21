Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2021 7:53

Юных геологов приглашают поучаствовать в олимпиаде

В Красноярском крае стартовала заявочная кампания 38-й краевой геологической олимпиады
Полина КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Победителей ждут дипломы и призы, а каждый участник получит персональный сертификат. Фото предоставлено компанией

Победителей ждут дипломы и призы, а каждый участник получит персональный сертификат. Фото предоставлено компанией

К участию приглашаются учащихся 3-11 классов, в том числе коллективы геологических кружков и их руководители.

Организаторы олимпиады - Музей геологии Центральной Сибири GEOS совместно с Институтом горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета. Мероприятие проходит при поддержке золотодобывающей компании «Полюс», министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Для участия в геологическом состязании необходимо выполнить исследовательскую работу на тему, связанную с науками о Земле: геология, палеонтология, петрография, гидрогеология, землеведение, почвоведение, география.

Например, можно рассказать о минеральных ресурсах, о геологических памятниках или полезных ископаемых, о природных достопримечательностях, составах почвы, ветровой эрозии, геоэкологических проблемах Красноярского края или района.

Юным геологам предстоит защитить свои проекты. Фото предоставлено компанией

Юным геологам предстоит защитить свои проекты. Фото предоставлено компанией

Исследовательский проект может быть выполнен в форме реферата, учебно-исследовательской или научно-исследовательской работы. Также юным геологам предстоит защитить свои проекты.

Возможно участие нескольких конкурсных работ от одного участника при условии предоставления разных исследований.

Победителей наградят дипломами и памятными призами. Также каждый участник заочного тура получит персональный сертификат с указанием названия исследовательской работы.

– Геологическая олимпиада музея GEOS – старейшая в крае. У нее есть свои традиции и постоянные поклонники. Многие из ее участников в дальнейшем нашли свое профессиональное призвание в сферах, связанных с этой обширной наукой о Земле. Приглашаем ребят к участию и с нетерпением ждем интересных работ, – отметила директор музея GEOS Юлия Мансурова.

Для участия в олимпиаде школьникам необходимо отправить заявку до 2 октября 2021 года, готовые работы принимаются до 4 октября 2021 года на электронный адрес: olimp38@mgeos.ru.

Итоги подведут до 26 октября 2021 года. Более подробно узнать о тематике работ, критериях их оценки и других важных моментах можно в положении 38-й геологической олимпиады.