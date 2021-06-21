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Общество21 июня 2021 5:42

Хакасия отдаст часть своих территорий Кемеровской области

Такое решение приняли в правительстве республики
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Часть территорий Хакасии отойдет Кемеровской области. Об этом заявили в Минимуществе республики. Решение было принято на заседании рабочей группы по вопросу рассмотрения вариантов прохождения границы между Республикой Хакасия и Кемеровской областью в районе поселка Полуторник.

Территориальный спор между Кузбассом и Хакасией длится довольно долго. Поселок Полуторник административно относится к Кемеровской области, но его часть за рекой Урюп расположена на территории Хакасии. Кемеровская область выступила инициатором решения вопроса с установлением точных границ.

Длительное время этот вопрос разбирался на различных совещаниях, велась переписка между правительствами двумя регионов. В конечном итоге Кузбасс предложил несколько вариантов развития события. Члены рабочей группы рассмотрели возможности на заседании и пришли к однозначному выводу о передаче части территории Республики Хакасия в Кемеровскую область в районе поселка Полуторник, с учетом соразмерного восполнения территории Республики Хакасия за счет территории Кемеровской области.