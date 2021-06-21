Депутат из Железногорска предлагает мэру вывести антиклещевую обработку за рамки аукциона

Фото: Железногорск Горсовет

А количество этих опасных насекомых в Железногорске существенно увеличилось. Горожане «цепляют» их у себя во дворах и на аллее по дороге к Ленинградскому проспекту.

Депутат обнаружил странную картину: с каждым годом количество клещей в Железногорске и его окрестностях растёт, а суммы контрактов по обработке территорий от клещей наоборот снижается. Если в 2017 году подрядчик выполнял обработку за 98 тысяч рублей, то в 2021 году тот же самый подрядчик, выходя на конкурс, оценил свою работу в 51 тысячу рублей.

Более подробная информация об этом размещена на личной страничке депутата.

«Мы не можем однозначно утверждать, что стало причиной увеличения количества клещей. Бродячие собаки или некачественная обработка территории. Но нам нужно понимать, что делать с этим дальше. Мы не можем проконтролировать консистенцию препаратов, качество работ и обрабатываемую площадь. Однако какой-то контроль должен быть. И я хочу понимать, как организован этот процесс в администрации. Сейчас я готовлю депутатский запрос на главу города Игоря Куксина. Демпинг не допустим в вопросах безопасности людей», - подчеркнул Андрей Закалин.