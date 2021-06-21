Без забот о мусоре. «Красноярская рециклинговая компания» помогла дачникам оборудовать площадку для сбора ТКО

Фото: КРК

За годы «анархии» в вопросах обращения с коммунальными отходами многие пригородные леса и рощи превратились в хронические несанкционированные свалки. И дачники внесли в их появление свой весомый вклад. Не везти же, в самом деле, хлам в город! До ближайшего овражка разве что… А в результате выбрать, к примеру, место для пикника поблизости от садовых товариществ практически невозможно – кто же захочет устраивать пикник на помойке?

С началом мусорной реформы в этом вопросе появился не просто свет в конце тоннеля, а реальный выход. Заключили договор с региональным оператором, выбрали место для оборудования площадки – и голова не болит, и природа не страдает! Однако не всё так позитивно - в левобережной технологической зоне более 600 садовых товариществ, а договоры пока заключили только 76.

Как же выходят из положения остальные? Многие – по старинке: есть личный автомобиль – везут в город, нет автомобиля – выбрасывают где придётся либо пользуются сомнительными услугами какого-нибудь дяди Васи с прицепом к «Москвичу». А поскольку у него нет лицензии, то и мусор он везёт куда придётся. Вот и растут стихийные свалки как грибы… До недавнего времени и в СНТ «Междуречье» постоянно появлялись такие «грибочки».Впрочем, раз в два-три месяца приезжал трактор…

Фото: КРК

«Некоторые мешки таскали вручную, в контейнер утрамбовывали ногами. Очень это неприятно, и запах невыносимый!» – вспоминает жительница СНТ Наталья Лебедева.

В мае «междуреченцы» решили покончить со свалками раз и навсегда. Алексей Михалёв, председатель СНТ «Междуречье», обратился в «Красноярскую рециклинговую компанию», заключил договор. Левобережный оператор помог с оборудованием: на площадку привезли две мульды.

Хронические завалы с территории СНТ вывезли 16 июня. Так много накопилось хлама, что одного мусоровоза оказалось мало. Теперь спецмашина будет приезжать сюда регулярно. Хороший пример для других садовых товариществ!

Как пояснила руководитель договорного отдела «Красноярской рециклинговой компании» Анастасия Иконникова, для решения проблемы с вывозом мусора не нужно делать ничего особенного. Просто обратиться к левобережному оператору по номеру: 8 -800 – 355 – 56 -37, заключить договор и выбрать место для площадки, где установят контейнеры или мульды.

«Да, у некоторых СНТ есть определённые трудности. Нет объездных путей, улочки узкие, порой тупиковые, нет земель общего пользования для организации площадок. Но это не значит, что сделать ничего нельзя. В таких случаях мы рекомендуем обратиться в администрацию района или объединить интересы и усилия нескольких СНТ – организовать общую площадку».

Важно понимать, что вывозить мусор имеют право только региональные операторы, организации, получившие лицензию и прошедшие конкурсный отбор. Привлекать к этому процессу всевозможных добровольцев с грузовым транспортом запрещено, а стоимость такой самодеятельности – штраф до 250 тысяч рублей. И это нужно взять на заметку, например, СНТ «Коммунар», «Физик», «Изумруд», «Агростроевец» и «Брусника», которые до сих пор уклоняются от заключения договора с региональным оператором. А вот садовым товариществам «Нанжуль Солнечный», «Алюминий» и «Серебряный бор» волноваться больше не о чем, у них с документами всё в порядке, договор с «Красноярской рециклинговой компанией» заключен, вывоз мусора отлажен.