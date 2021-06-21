После трагического пожара в Красноярске с погибшей СК проводит проверку

Фото: МЧС

Следственный комитет начал проводить проверку по факту гибели пожилой женщины в страшном пожаре, произошедшем 20 июня в Свердловском районе Красноярска. Загорелся 4-квартирный одноэтажный дом на улице Туристская. Он расположен на выезде города в сторону Дивногорска. Пожар захватил около 200 квадратных метров.

В МЧС сообщали, что во время тушения огня было найдено двое погибших. Но в Следкоме опровергли эту информацию, заявив, что погибшая только одна. Личность была установлена – это пожилая женщина, проживающая в квартире, где началось возгорание. Предполагали, что второй погибший – это её сын, но красноярца не было дома во время ЧП, он остался жив.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования с целью установления причины смерти погибшей и точной причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Предварительно, как считают специалисты, пожар случился из-за неосторожное обращение с источниками огня, либо неисправность электропроводки.