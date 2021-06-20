В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 143 человека

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Коронавирус в Красноярском крае продолжает свое очередное восхождение. Так, по данным, опершатаба, в регионе за сутки заразились еще 143 человека. Общее число заболевших на 20 июня 2021 года оно составляет 75 725.

За сутки вылечились от коронавируса 101 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 69 292 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 8 человек. Общей сложности от болезни скончались 3 872 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 15 960 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 384 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 948. Проведено тестов на коронавирус всего 2 838 129, из них за последние сутки 8 821. - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.