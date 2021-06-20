Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июня 2021 13:27

В Красноярском крае закрыта последняя ледовая переправа

Все 129 ледовых переправ больше не функционируют
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце июня в Красноярском крае закрылась последняя функционирующая ледовая переправа. Как сообщают в агентстве ГО и ЧС по региону, последней закончила работу переправа в поселке Диксон на Таймыре. Сейчас кромка льда реки Енисей находится в районе поселка Воронцово и в ближайшее время выйдет в Енисейский залив Карского моря.

- Состояние ледовых переправ ежедневно контролировалось органами местной власти, сотрудниками МЧС и работниками обслуживающих организаций. Межведомственные группы регулярно проводили профилактические рейды, в ходе которых выявлялись места несанкционированных выходов и выездов на лед, а также наличие в этих местах запрещающих знаков, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как заметил Заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, в этом году на переправах, благодаря грамотной профилактической работе, не было замечено серьезных нарушений и не происходили страшные трагедии. В течение всего зимнего периода осуществлялся контроль за состоянием ледовых переправ, проводился ежедневный мониторинг всех опасных участков. В крае своевременно были проведены необходимые мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций.