В Красноярском крае закрыта последняя ледовая переправа

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В конце июня в Красноярском крае закрылась последняя функционирующая ледовая переправа. Как сообщают в агентстве ГО и ЧС по региону, последней закончила работу переправа в поселке Диксон на Таймыре. Сейчас кромка льда реки Енисей находится в районе поселка Воронцово и в ближайшее время выйдет в Енисейский залив Карского моря.

- Состояние ледовых переправ ежедневно контролировалось органами местной власти, сотрудниками МЧС и работниками обслуживающих организаций. Межведомственные группы регулярно проводили профилактические рейды, в ходе которых выявлялись места несанкционированных выходов и выездов на лед, а также наличие в этих местах запрещающих знаков, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как заметил Заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, в этом году на переправах, благодаря грамотной профилактической работе, не было замечено серьезных нарушений и не происходили страшные трагедии. В течение всего зимнего периода осуществлялся контроль за состоянием ледовых переправ, проводился ежедневный мониторинг всех опасных участков. В крае своевременно были проведены необходимые мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций.