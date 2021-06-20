Житель Красноярска, отправивший на утилизацию чужой автомобиль, получил своё наказание

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершен суд над мошенником, который сдал на утилизацию чужой автомобиль. Сотрудники смогли доказать вину мужчины в совершенном преступлении, афериста наказали, но многие красноярцы считают, что горожанин легко отделался.

Все произошло еще в декабре 2020 года. В дежурную часть полиции обратился владелец автомобиля ГАЗ-31029 с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что к нему домой пришел мужчина и предложил купить у него за 15 тысяч рублей «Волгу», которая стояла во дворе несколько лет и не использовалась.

Автовладелец согласился и, не заключив договор купли-продажи, передал незнакомцу документы на автомобиль. Покупатель вызвал эвакуатор и увез машину, не рассчитавшись с её бывшим владельцем. Обманутый красноярец подождал несколько дней и решил обратиться в полицию.

Выяснилось, что автомобиль был сдан в пункт приема металла на утилизацию и выручил за него 15 000 рублей. Суд рассмотрел уголовное дело по статье «Мошенничество» и вынес наказание в виде 1 года лишения свободы условно. В соцсетях краснорярцы пишут, что для ранее судимого мужчины это слишком мелкий срок. Жители считают, что за такой обман нужно наказывать куда суровее.