После гибели рабочего на строительной площадке, в Красноярске заведено уголовное дело

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В Красноярске завершилась доследственная проверка по факту гибели работника на строительной площадке. В Следственном комитете принято решение завести уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщают в ведомстве, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям представителей строительной организации, ответственным за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на строительной площадке.

ПО версии следователей, днём 14 июня слесарь-трубоукладчик из подрядной организации ООО «СТЭМ-строй» выполнял работы по выравниванию траншеи для прокладки трубопровода на строительной площадке, расположенной вблизи дома №66 в Академгородке. В это время произошло обрушение стенки траншеи и обвал извлеченного грунта, в результате чего мужчину засыпало землей. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы и свидетели, изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. Расследование продолжается.