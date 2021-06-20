Уровень воды в красноярском Енисее вновь увеличивается

Теперь кромка воды держится на отметке 407,7 сантиметров. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске опубликованы данные об изменении уровня воды в Енисее за минувшие сутки. Как сообщает администрация, на утро 20 июня уровень реки поднялся на 0,3 см. Теперь кромка воды держится на отметке 407,7 сантиметров. Также продолжается сброс на Красноярской ГЭС – там установлен темп 6 578 кубических метров в секунду.

В настоящее время подтоплены:

- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;

- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;

- нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1);

- нижний участок набережной правого берега (Абаканская протока) от ул. Судостроительная, 177 до Коммунального моста;

- придомовая территория жилых домов №№ 45, 47, 369, 371 по ул. Лесная;

- территория в районе устья ручья Лалетина (в районе ул. Турбаза) и устья реки Базаиха;

- причалы в районах населенного пункта Коркино, моста «777», ул. Пограничников, 29а, 107, 113;

- нижний ярус берега гостиничного комплекса «Сибирский Сафари клуб» (ул. Судостроительная, 117а);

- подземная парковка в жилом доме №2ж по ул. Мичурина - подтопление грунтовыми водами;

- дорога к водозабору АО «РЖД» на острове «Козий».