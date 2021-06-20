Отец 4-летнего поджигателя из Хакасии ожидает суда

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В Хакасии завершилось расследование уголовного дела, заведенного после страшного пожара, случившегося в селе Таштып 10 апреля. Трагедия произошла в доме, где проживала многодетная семья. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, отца юного любителя зажигалок обвиняют в «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам».

По информации следствия, семья состояла из родителей и четырех детей в возрасте 2-х, 3-х, 4-х и 7-ми лет. 10 апреля мамы малышей не было дома, она куда-то уехала по делам, а с младшими детьми остался их отец. Но вместо присмотра за ребятней, мужчина напился и уснул, оставив в доступе зажигалку. Хотя ранее у 4-летнего мальчика проявлялся интерес к разведению огня.

В это время оставшийся без присмотра 4-летний мальчик взял зажигалку и поджег кресло. В итоге мебель загорелась. Через какое-то время отец детей проснулся, вывел старшего ребенка и вынес на улицу младших. Мальчиков доставили в больницу, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, спасти их не удалось.

Обвинительное заключение уже утверждено правоохранителями, в ближайшее время материалы уголовного дела направятся в суд. Если вина мужчины будет доказана, ему светит лишение свободы до 4 лет.