В Красноярске активно выявляют нарушителей масочного режима

Меры защиты в городе усилены Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь наблюдается усиление роста заболевших коронавирусом. Специалисты говорят, что наступила третья волна ковида, поэтому превентивные меры в городе усилены. Как сообщают в администрации, сотрудники мэрии совместно с полицией отправились на проверку двух районов города, чтобы понять, насколько жители заботятся о собственной безопасности.

- По результатам одной проверки в Ленинском районе составлено 6 протоколов на граждан. В Железнодорожном районе за последний месяц проверили 420 предприятий торговли и 19 объектов общественного питания: составлено 28 протоколов и проведены 93 разъяснительные беседы, на остановках общественного транспорта - 21 протокол, проведено 64 профилактические беседы, - поделились результатами в администрации.

Напомним, что масочный режим в городе никто не отменял, ношение индивидуальных средств защиты обязательно во всех общественных местах, на остановках транспорта, на парковках и в лифтах. Работодатели не должны допускать на рабочие места сотрудников без средств защиты. Также согласно указу губернатора края в регионе закрыты все детские развлекательные центры, находящиеся в ТЦ, а режим работы фудкортов переведен на доставку и самовывоз.