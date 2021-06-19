Из-за коронавируса отменен забег «Красноярская часовня-2021» Фото: Мария ЛЕНЦ

Легкоатлетический забег «Красноярская часовня» должен был состояться 27 июня в центре города. Однако из-за роста заболеваемости коронавирусом в Красноярске традиционное мероприятие пришлось отменить.

В городской администрации сообщают, что в забеге, посвященном празднованию Дня города-2021, участие примут 500 человек. Бегуны должны были преодолеть дистанцию 4 300 метров – от Триумфальной арки до часовни Параскевы Пятницы на Покровке.

- Участники, заплатившие стартовые взносы, могут перенести деньги на следующий год, либо вернуть сумму. Для этого необходимо написать организаторам забега на электронную почту 1@krasmarafon.ru. В письме необходимо указать ФИО, дату рождения, а также добавить: «Прошу сделать возврат за участие в забеге «Красноярская часовня». Деньги вернутся в течение 10 дней на ту же карту, с которой производился платеж, - сообщают в мэрии Красноярска.

Добавим, что «Красноярская часовня» стала еще одной жертвой новой волны коронавируса. До этого был приостановлен проект «В центре Мира» и отменены фестивали «Зеленый» и «МИР Сибири».