Житель Красноярска украл из банка забытые женщиной 500 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 34-летняя красноярка, которая заявила, что кто-то украл у нее 500 тысяч рублей. Женщина пояснила, что сняла со своего счета в банке 2 миллиона рублей и ушла домой. Однако пересчитывая деньги, она обнаружила, что не хватает 500 тысяч рублей.

Оказалось, что забирая деньги из лотка кассы, жительница Красноярска оставила там пачку пятитысячных купюр. Через несколько минут туда зашел 36-летний красноярец. Он заметил, что женщина забыла деньги, но вместо того, чтобы вернуть их, решил присвоить чужую наличку себе.

Вскоре мужчину задержали и провели в его доме обыск. Деньги он потрать не успел. Всю сумму вернули владелице.

- В отношении злоумышленника следователями полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд Свердловского района г. Красноярска для рассмотрения по существу, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.