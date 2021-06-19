В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 137 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Красноярском крае продолжает наступать. Так, по данным, опершатаба, в регионе за сутки заразились еще 137 человек. Общее число заболевших на 19 июня 2021 года оно составляет 75 582.

За сутки вылечились от коронавируса 100 человек, тогда как 18 июня выздоровевших было лишь 80. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 69 191 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3864 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 15 598 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 319 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 957. Проведено тестов на коронавирус всего 2 829 308, из них за последние сутки 8 947, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.