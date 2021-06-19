Житель Тувы случайно застрелил мужчину, пытаясь убить знакомого Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось еще 1 декабря 2019 года недалеко от села Ак-Чыраа в Овюрском районе. Компания мужчин двигалась по трассе, но по пути двое из них поссорились.

Подсудимый остановил авто, подошел к сидевшему на заднем сиденье знакомому и принялся его избивать. Ярость настолько захлестнула мужчину, что он схватился за карабин и выстрелил в оппонента. Однако убить пассажира не удалось, тот оказал сопротивление…началась борьба, в которой пострадал третий.

В суматохе прозвучал выстрел, пуля от которого попала в рядом сидящего мужчину. Тот скончался на месте.

- Судом при назначении наказания приняты во внимание характер и общественная опасность совершенных Лопсаном преступлений, наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств, а также характеризующий материал. Приговором суда путем частичного сложения назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и два месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба СК по Туве.