В Красноярском крае директор школы помогла заработать родственникам 325 тысяч рублей и попала под статью Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось в Енисейском районе края. Полицейские выяснили, что с января 2019 по декабрь 2020 год, женщина, работавшая директором одной из школ, фиктивно устроили на работу трех родственников на различные должности.

Однако новые «сотрудники» на работу, естественно, не выходили. При этом деньги им платились исправно. В итоге за весь период трудоустройства им выплатили зарплату в размере 325 тысяч рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. Директор школы созналась в совершении преступления. Сейчас все обстоятельства выясняют полицейские.

- В отношении подозреваемой следователями полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.