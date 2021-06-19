Уровень воды в Енисее вновь поднимается

Уровень воды в Енисее вновь начал подниматься Фото: Мария ЛЕНЦ

На 7 часов утра 19 июня уровень воды в Енисее поднялся на 4,2 сантиметра. Сейчас он составляет 407,4 сантиметра. При этом 18 июня уровень воды опускался на 35 сантиметров.

Мощность сброса воды на Красноярской ГЭС составляет 6 475 кубометров в секунду. Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ и ЕДДС продолжают следить за паводковой обстановкой. В Красноярске продолжает действовать режим готовности к ЧС.

При этом список мест подтоплений и территорий, входящих в зону риска, сокращается. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

- В связи с повышением уровня воды в реке Енисей и затопления отдельных территорий островов Татышев, Отдыха, а также городских набережных, возрастает риск несчастных случаев, связанных с отдыхом у водных объектов. Затопленные территории небезопасны для прогулок. Убедительно просим вас соблюдать осторожность. Не отпускайте детей гулять одних к подтопленным территориям, при совместных прогулках строго следите за детьми, - сообщают в мэрии Красноярска.