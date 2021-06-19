В крупнейшем ТРЦ Красноярска изменился режим работы

С 19 июня 2021 года в красноярском ТРЦ «Планета» изменился режим работы. Вынужденные нововведения коснулись фуд-кортов и детских площадкок. Все из-за принятых накануне антикоронавирсных ограничений, сообщают в пресс-службе ТРЦ.

Напомним, что 18 июня после заседания оперштаба было принято решение закрыть детские развлекательные зоны и фуд-корты до стабилизации эпидемической обстановки. Сейчас в Красноярском вновь произошла очередная вспышка заболеваемости ковидом.

В «Планете» под ограничения попали:

- фуд-корты, кроме доставки и обслуживания на вынос;

- детские площадки на первом и втором этажах;

- аттракционы: «ДеТочка», автодром, машины-тележки и автосимуляторы.

В остальном режим работы ТРЦ остается без изменений.

Добавим, что в ТРЦ «Планета» теперь можно сделать прививку от коронавируса. Медпункт находится на втором этаже торгово-развлекательного центра. Вакцинироваться можно с 10 до 20 часов.