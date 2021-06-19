В Якутии взяли под стражу троих мужчин, подозреваемых похищении человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии для троих фигурантов уголовного дела о похищении и покушении на убийство человека определили меру пресечения. Обвиняемых 19, 22 и 38 лет взяли под стражу. Их материалов дела следует, что мужчины 15 июня 2021 года вместе с потерпевшим сначала распивали спиртные напитки. Затем трое подозреваемых запихнули 35-летнего пострадавшего в багажник иномарки и привезли на дачный участок. Инцидент случился в Ленске.

- Мужчину удерживали определенное время. Потом 38-летний обвиняемый ударил потерпевшего топором по голове, а его 19-летний подельник горлышком разбитой бутылки нанес удар в шею, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Саха (Якутия).

Потерпевшему удалось скрыться, когда злоумышленники отвлеклись. Он смог получить медицинскую помощь, благодаря чему и остался жив. Он находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии.

Подозреваемых вскоре задержали. На сегодняшний день расследование продолжается.