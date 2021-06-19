В Красноярске годовалый ребенок стал участником аварии с машинами «ВАЗ» и Volkswagen Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

В Красноярске в минувшие сутки, 18 июня, на улице Карла Маркса столкнулись машины «ВАЗ» и Volkswagen. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не сориентировался в дорожной обстановке и повернул налево, что было запрещено, и врезался в автомобиль Volkswagen.

- Годовалый малыш находился в салоне машины «ВАЗ». Он сидел в детском кресле, установленном в соответствии с инструкцией, и был пристегнут ремнями безопасности. Только благодаря этому ребенок не получил травмы, - рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД.

Автолюбителям напоминают, что перед выездом на дороги общего пользования с высокой интенсивностью, сперва нужно изучить дорожно-знаковую информацию и дорожную обстановку на предполагаемом маршруте. Родителей призывают перевозить детей в машине только с помощью детского автокресла. Это сокращает риск травмирования ребенка в аварийных ситуациях.